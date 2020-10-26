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Испанец выиграл шестой этап веломногодневки "Вуэльта"

Испанец выиграл шестой этап веломногодневки "Вуэльта" Испанец Йон Исагирре из команды "Астана" одержал победу на шестом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта", которая проходит в Испании.
Индивидуальные
26 октября 2020 г. 06:52
Испанец выиграл шестой этап веломногодневки Вуэльта
Йон Исагирре

Испанец Йон Исагирре из команды "Астана" одержал победу на шестом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта", которая проходит в Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, протяженность этапа составила 146,4 км.

Исагирре преодолел дистанцию за 3 часа 41 минуту. Вторым стал канадец Майкл Вудс из команды EF Pro Cycling, третьим - португалец Руи Кошта из UAE Team Emirates. Оба гонщика отстали от лидера на 25 секунд.

В общем зачете лидирует эквадорец Ричард Карапас из Ineos, вторым идет британец Хью Карти (+0.18) из EF Pro Cycling, третьим - ирландец Дэниел Мартин (+0.20) из Israel Start-Up Nation.

Омтетим, что следующий этап протяженностью 159,7 км пройдет 27 октября.

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