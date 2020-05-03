​Испанцы вышли на улицы после семи недель карантина

В Испании тысячи людей вышли на улицы, чтобы прогуляться, сделать пробежку или покататься на велосипеде после семи недель самоизоляции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в Мадриде парки остаются закрытыми, поэтому бегуны и велосипедисты использовали широкий проспект возле парка Ретиро, заняв полосы для движения автотранспорта.

Отметим, что жители страны старше 14 лет могут совершать часовые прогулки в сопровождении одного человека один раз в день рядом с домом или заниматься спортом, например, кататься на велосипеде, но в одиночку. Это разрешено делать это с 6:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:00. Для пожилых людей - свое расписание: с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00.

В стране жертвами с начала эпидемии стали 25 100 человек, коронавирус выявлен у 245 567 пациентов.