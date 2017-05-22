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    Исламиада: Женская сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала серебряную медаль

    В финале победил Иран

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Участвующая на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" женская сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала серебряную медаль.

    Как сообщает Report, в финале Хингтай Чен, Жинг Нинг и Миао Ванг проиграли Ирану со счетом 1:3.

    Хотя Жинг Нинг обыграла Неда Шахсавари со счетом 3:0, Миао Ванг и Хингтай Чен по отдельности проиграли Махшид Аштари со счетом 2:3, а дуэт Хингтай Чен/Миао Ванг проиграл дуэту Марьям Самет/Неда Шахсавари со счетом 1:3.

    Таким образом, азербайджанские спортсмены по настольному теннису завершили Исламиаду 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.

    В индивидуальных женских соревнованиях Жинг Нинг завоевала серебряную, а мужская команда – бронзовую медали. 

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