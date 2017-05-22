Исламиада: Женская сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала серебряную медаль

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Участвующая на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" женская сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала серебряную медаль.

Как сообщает Report, в финале Хингтай Чен, Жинг Нинг и Миао Ванг проиграли Ирану со счетом 1:3.

Хотя Жинг Нинг обыграла Неда Шахсавари со счетом 3:0, Миао Ванг и Хингтай Чен по отдельности проиграли Махшид Аштари со счетом 2:3, а дуэт Хингтай Чен/Миао Ванг проиграл дуэту Марьям Самет/Неда Шахсавари со счетом 1:3.

Таким образом, азербайджанские спортсмены по настольному теннису завершили Исламиаду 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.

В индивидуальных женских соревнованиях Жинг Нинг завоевала серебряную, а мужская команда – бронзовую медали.