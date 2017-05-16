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    Исламиада: Женщины-атлеты Азербайджана завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали

    Ханна Скидан стала первой в соревнованиях по метанию молота

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Двое из представляющих Азербайджан на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" женщин-атлетов завоевали медали.

    Как сообщает Report, в метании молота Ханна Скидан завоевала золотую медаль с результатом 75,29 метров.

    Турчанка Кывылджим Кая Салман завоевала серебряную (65,41 метров), а Сукаина Заккур из Марокко (63,10 метров) бронзовую медали.

    Екатерина Сарыева стала обладательницей бронзовой медали, прыгнув в длину (12,81 метров).

    Золотая медаль досталась Сангон Канджи (Сенегал) с результатом 13,05 метров, а Джоел Мбуми Нкуинджин (Камерун) довольствовалась серебряной медалью с показателем 12,84 метров. 

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