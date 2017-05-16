Исламиада: В VIII день соревнований награждены завоевавшие медали спортсмены

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках проекта "Дни побед" ("Zəfər günləri") в Национальном олимпийском комитете (НОК) прошла встреча со спортсменами, завоевавшими медали в VIII день соревнований IV Игр исламской солидарности "Баку 2017".

Как передает Report, на мероприятии присутствовали вице-президент Спортивной федерации Исламской солидарности и НОК Чингиз Гусейнзаде, замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Азер Алиев, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли и другие гости.

На мероприятии завоевавшие медали спортсмены были награждены.

Отметим, что на прошедших 15 мая соревнованиях Азербайджан завоевал 18 медалей. Обладателями золотых медалей стали - Бенче Талас (2 золотые медали), Мурад Агарзаев, Юлия Иншина (оба спортивная гимнастика), Анастасия Ибрагимли (тяжелая атлетика), траншейный стенд в виде смешанной команды (Айдан Джамалова и Али Гусейнли), Руслан Лунев (обе медали в стрельбе), мужская сборная по дзюдо (Орхан Сафаров, Рустам Оруджев, Руфат Исмаилов, Мамедали Мехтиев, Ушанги Кокаури, Ниджат Шихализаде, Эльхан Мамедов) и Максим Шемберев (плавание).

Серебряными призерами являются Бенче Талас, Марина Некрасова (две серебряные), Екатерина Тишкова (все спортивная гимнастика), женская сборная по дзюдо (Назакет Азизова, Ичинхорло Мунхцедев, Ханым Гусейнова, Гюльседеф Керимова, Ирина Киндзерская, Кифаят Гасымова, Буянхишиг Пуревсурен) и Нурлана Джафарова (стрельба).

Обладателями бронзовых медалей стали – Тимур Байрамов, Юлия Иншина (оба спортивная гимнастика) и Эльнура Аббасова (тяжелая атлетика).

Этим, общее количество медалей Азербайджана на Исламиаде достигло 68-ми.