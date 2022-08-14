Исламиада: Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в 11 видах спорта

Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в 11 видах соревнований V Игр исламской солидарности.

Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в 11 видах соревнований V Игр исламской солидарности.

Как передает Report, это тяжелая атлетика, гандбол, волейбол, баскетбол (3х3), художественная гимнастика, аэробная гимнастика, стендовая стрельба, пара настольный теннис, фехтование, плавание и футбол.

Стендовая стрельба (мужчины и женщины)

10:00 утра. Рейтинговые стрельбы по тарелочкам, мужчины: Фуад Гурбанов, Джавид Гасанов, Нияз Агазаде; Женщины: Нурлана Джафарова, Ригина Мефтахаддинова, Севда Наджафова

Тяжелая атлетика (мужчины и женщины, полуфиналы)

10:00. Женщины, группа А: Эльнура Аббасова (71 кг); 12:30 После полудня. Мужчины, группа А: Кямран Исмаилов (89 кг); 16:00. Женщины, Группа А: Анастасия Моум (76 кг)

Волейбол (мужчины и женщины)

11:00 утра. Мужчины: Азербайджан – Иран; 17:00. Женщины: Азербайджан - Иран

Плавание (мужчины и женщины)

11:00 утра. Различные расстояния

Аэробная гимнастика (мужчины и женщины, индивидуальные, финалы)

11:00 утра. Финал микста и финал трио: Владимир Долматов, Медина Мустафаева

Настольный теннис

11:00 утра. Частные женщины: Динара Сунцелеева

Фехтование (женщины, индивидуальное)

14:00. классификация; 18:20. Полуфинал; 19:30. финал; Анна Башта, Валерия Больчакова, Полина Каспирович, Сабина Каримова

Художественная гимнастика (индивидуальные и командные, финалы)

15:00. Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гозалова; Групповая команда

Гандбол (женщины, финал)

16:00. Азербайджан - Турция

Баскетбол 3х3 (мужчины и женщины)

19:10. Женщины, группа C: Азербайджан – Турция; 20:35. Кыргызстан - Азербайджан.

Отметим, что по итогам 9 дней Азербайджан завоевал 13 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых медалей. С таким результатом страна занимает 4-е место в медальном рейтинге.