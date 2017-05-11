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    Исламиада: Сборная Азербайджана по футболу встретится со сборной Саудовской Аравии

    По волейболу в групповом этапе состоится первый, по гандболу состоятся последний матчи тура

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В третий день соревнований IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" по футболу, волейболу и по гандболу состоятся матчи группового этапа.

    Как сообщает Report, сборная Азербайджана по футболу в рамках второго тура встретится со сборной Саудовской Аравии. Команда, возглавляемая главным тренером Яшаром Вахабзаде, в первом туре сыграла вничью с Камеруном. Саудовская Аравия проиграла Марокко со счетом 0:1.

    Также по волейболу в групповом этапе состоятся матчи первого тура, по гандболу - третьего группового этапа.

    Отметим, что церемония открытия Исламиады пройдет 12 мая.

    11 мая (четверг)

    Футбол

    Групповой этап, тур II

    Группа А

    12:30. Камерун - Марокко

    Байыл Арена

    18:30. Азербайджан - Саудовская Аравия

    Байыл Арена

    Группа В

    10:30. Оман - Турция

    Азал Арена

    16:30. Палестина - Алжир

    Азал Арена


    Гандбол

    Групповой этап, III тур 

    Мужчины

    Группа А

    11:15. Саудовская Аравия - Пакистан

    20:15. Алжир - Азербайджан

    Группа В 

    09:00. Ирак - Марокко

    18:00. Иордания - Турция

    Женщины

    Группа А

    13:30. Узбекистан - Камерун

    15:45. Азербайджан - Турция

    Спортивный комплекс "Серхедчи"


    Волейбол

    Групповой этап, I тур

    Мужчины

    Группа А

    10:00. Турция - Туркменистан

    21:30. Азербайджан - Пакистан

    Бакинский кристальный зал

    Женщины

    Группа А

    12:30. Турция - Таджикистан

    19:00. Азербайджан - Кыргызстан

     Бакинский кристальный зал

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