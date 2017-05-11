Исламиада: Сборная Азербайджана по футболу встретится со сборной Саудовской Аравии

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В третий день соревнований IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" по футболу, волейболу и по гандболу состоятся матчи группового этапа.
Как сообщает Report, сборная Азербайджана по футболу в рамках второго тура встретится со сборной Саудовской Аравии. Команда, возглавляемая главным тренером Яшаром Вахабзаде, в первом туре сыграла вничью с Камеруном. Саудовская Аравия проиграла Марокко со счетом 0:1.
Также по волейболу в групповом этапе состоятся матчи первого тура, по гандболу - третьего группового этапа.
Отметим, что церемония открытия Исламиады пройдет 12 мая.
11 мая (четверг)
Футбол
Групповой этап, тур II
Группа А
12:30. Камерун - Марокко
Байыл Арена
18:30. Азербайджан - Саудовская Аравия
Байыл Арена
Группа В
10:30. Оман - Турция
Азал Арена
16:30. Палестина - Алжир
Азал Арена
Гандбол
Групповой этап, III тур
Мужчины
Группа А
11:15. Саудовская Аравия - Пакистан
20:15. Алжир - Азербайджан
Группа В
09:00. Ирак - Марокко
18:00. Иордания - Турция
Женщины
Группа А
13:30. Узбекистан - Камерун
15:45. Азербайджан - Турция
Спортивный комплекс "Серхедчи"
Волейбол
Групповой этап, I тур
Мужчины
Группа А
10:00. Турция - Туркменистан
21:30. Азербайджан - Пакистан
Бакинский кристальный зал
Женщины
Группа А
12:30. Турция - Таджикистан
19:00. Азербайджан - Кыргызстан
Бакинский кристальный зал
Şamo QuliyevАвтор новости
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