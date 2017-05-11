Исламиада: Сборная Азербайджана по футболу встретится со сборной Саудовской Аравии

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В третий день соревнований IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" по футболу, волейболу и по гандболу состоятся матчи группового этапа.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана по футболу в рамках второго тура встретится со сборной Саудовской Аравии. Команда, возглавляемая главным тренером Яшаром Вахабзаде, в первом туре сыграла вничью с Камеруном. Саудовская Аравия проиграла Марокко со счетом 0:1.

Также по волейболу в групповом этапе состоятся матчи первого тура, по гандболу - третьего группового этапа.

Отметим, что церемония открытия Исламиады пройдет 12 мая.

11 мая (четверг)

Футбол

Групповой этап, тур II

Группа А

12:30. Камерун - Марокко

Байыл Арена

18:30. Азербайджан - Саудовская Аравия

Байыл Арена

Группа В

10:30. Оман - Турция

Азал Арена

16:30. Палестина - Алжир

Азал Арена





Гандбол

Групповой этап, III тур

Мужчины

Группа А

11:15. Саудовская Аравия - Пакистан

20:15. Алжир - Азербайджан

Группа В

09:00. Ирак - Марокко

18:00. Иордания - Турция

Женщины

Группа А

13:30. Узбекистан - Камерун

15:45. Азербайджан - Турция

Спортивный комплекс "Серхедчи"





Волейбол

Групповой этап, I тур

Мужчины

Группа А

10:00. Турция - Туркменистан

21:30. Азербайджан - Пакистан

Бакинский кристальный зал

Женщины

Группа А

12:30. Турция - Таджикистан

19:00. Азербайджан - Кыргызстан

Бакинский кристальный зал