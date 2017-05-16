Исламиада: Рамиль Гулиев прошел в полуфинал как член турецкой сборной

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" завершился классификационный раунд по бегу на дистанции 100 м.

Как сообщает Report, Азербайджан представили Кямран Аскеров и Рамиз Меликов. Аскеров стал 6-м с результатом 11,04 секунды, а Меликов – 7-м с показателем 11,26 секунды. В результате оба спринтера не смогли выйти в полуфинал.

Вместо этого, представляющий Турцию уроженец Азербайджана Рамиль Гулиев вышел в полуфинал. 27-летний спортсмен достиг финиша за 10,40 секунды. Он показал, тот же результат, что и Саид Хассан (Мальдивы). Победителя определили кадры фотофиниша. Хассан стал первым, а Гулиев, как обладатель 2-го места, перешел в следующий этап.

Отметим, что полуфинал состоится во второй половине дня. Рамиль Гулиев выйдет на стартовую линию в 17:52. Гулиев также примет участие в соревнованиях по бегу на дистанции 200 м.