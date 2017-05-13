Исламиада: Рафаэль Агаев вышел в финал

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев вышел в финал IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Как сообщает Report, 5-кратный чемпион мира и 10-кратный чемпион Европы в весовой категории 75 кг начал борьбу в 1/8 финала. Его первым соперником стал турецкий спортсмен Эрман Эльтемур. Встреча завершилась победой Агаева со счетом 3:0. В 1/4 финала он одолел Султана аль-Захрани из Саудовской Аравии - 5:2. Несмотря на полученную во время этой встречи травму, он смог одержать победу. В полуфинале он победил малазийца Шармендрана Рагонатана, обеспечив себе по меньшей мере серебряную медаль.

Сегодня еще два азербайджанских каратиста вышли в финал. Илаха Гасымова в весе 55 кг в полуфинале одержала победу над иорданской спортсменкой Мажедах Албашаирехи. Фарида Абиева в весе 61 кг в решающей встрече одолела представительницу Узбекистана Барно Мирзаеву.

Отметим, что Рафаэль Агаев был знаменосцем делегации Азербайджана на Исламиаде.