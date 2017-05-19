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    Исламиада: Прошли полуфинальные встречи по настольному теннису - ФОТО

    Азербайджанские спортсмены проведут встречи за золотые и бронзовые медали© Report.az

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017"  прошли полуфинальные встречи по настольному теннису.

    Как сообщает Report, представительница Азербайджана Жинг Нинг, победив иранку Неду Шахсавари, завоевала путевку в финал. В решающей встрече спортсменка встретится с представительницей Турции Мелек Ху.

    Еще одна азербайджанская теннисистка Миао Ванг, проигравшая в полуфинале М.Ху, встретится с Н.Шахсавари в матче за 3 место.

    Отметим, что встречи за медали начнутся в 16:00.

    Фото: Фири Салим

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