Исламиада: Определился состав национальной команды Азербайджана по дзюдо

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Определился состав национальной команды Азербайджана по дзюдо, которая примет участие в предстоящих в Баку IV Играх исламской солидарности.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации дзюдо Азербайджана, сборная будет представлена на Исламиаде 9-ю мужчинами и 10-ю женщинами.

В индивидуальных соревнованиях дзюдоистов будут бороться Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев, Хидаят Гейдаров (каждый 73 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Эльмар Гасымов, Эльхан Мамедов (каждый 100 кг).

В командных соревнованиях вместе с остальными дзюдоистами будут бороться Руфат Исмаилов (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

В женской борьбе на татами выйдут Аиша Гурбанлы, Эрденебат Базаррагча (каждая 48 кг), Назакет Азизова (52 кг), Кифаят Гасымова, Мунхцедев Ичинхорлу (каждая 57 кг), Ханым Гусейнова (63 кг) и Ирина Киндзерская (+78 кг). Еще три дзюдоистки – Пурэвсурэн Буянхишиг (52 кг), Гюльсадаф Керимова (63 кг) и Кристина Жуковец (70 кг) были заказаны для командных соревнований.

Отметим, что соревнования по дзюдо пройдут 13-16 мая в Бакинском дворце спорта имени Гейдара Алиева.