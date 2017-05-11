Исламиада: Определились первые соперники азербайджанских боксеров

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Прошла жеребьевка соревнований по боксу, которые пройдут в рамках IV Игр исламской солидарности "Баку 2017".

Как сообщает Report, члены азербайджанской сборной узнали своих соперников в турнире с участием 27 стран.

В составе сборной на ринг выйдет двукратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов. В день открытия соревнований он испытает силы в ¼ финала.

Соревнования, которые пройдут в Бакинском кристальном зале, начнутся в 12:00. Финальные встречи состоятся 18 мая.

12 мая

+91 кг. 1/4 финала. Магомедрасул Меджидов – Нурлан Сапарбай (Казахстан)

13 мая

52 кг. 1/8 финала. Масуд Юсифзаде – Омар Коч (Турция)

75 кг. 1/8 финала. Кямран Шахсуварлы – Десмонд Амстердам (Гайана)

81 кг. 1/8 финала. Рауф Рагимов – Хафидз Адли Мохд (Малайзия)

14 мая

60 кг. 1/4 финала. Джавид Челебиев – Йоэл Воллиамсон (Гайана) / Хакан Доган (Турция)

69 кг. 1/8 финала. Тамерлан Абдуллаев – Мухамметмырат Сахедов (Туркменистан)

91 кг. 1/4 финала. Теймур Мамедов – Сардорбек Бегалиев (Узбекистан)

15 мая

49 кг. 1/4 финала. Руфат Гусейнов – Толгахан Озтюрк (Турция) / Омид Ахмадисафа (Иран)

56 кг. 1/4 финала. Тайфур Алиев – Таоуфик Качфи (Марокко)

16 мая

64 кг. 1/4 финала. Эльвин Исаев – Алиер Норалиев (Узбекистан).