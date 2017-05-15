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    Исламиада: Определились первые полуфиналисты соревнований по футболу

    Турция покинула матч с победой

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Определились первые полуфиналисты по футболу в рамках IV Игр исламской солидарности "Баку 2017".

    Как передает Report, об этом стало известно после встреч 3-го тура в группе Б.

    Национальная сборная Турции обыграла Палестину со счетом 4:3. Воспользовавшись этим результатом, сборная Омана на матче с Алжиром сделала ничью (1:1) и стала второй в группе с 4 очками. А Алжир стал первым в группе с 7 очками. Одержавшая первую победу Турция находится на третьем месте с 3 очками, а Палестина – на последнем с 1 очком.

    Соперники Алжира и Омана в полуфинале станут известны по результатам предстоящих в 18:00 матчей Азербайджан - Марокко и Саудовская Аравия - Камерун. 

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