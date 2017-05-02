Исламиада: Обнародован состав сборной Азербайджана по тяжелой атлетике

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной сборной Азербайджана по тяжелой атлетике на предстоящих в Баку IV Играх исламской солидарности.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, в соревнованиях выступят 8 женщин и столько же мужчин-атлетов.

В женской борьбе выступят Марзийя Магеррамова (48 кг), Сабина Азимова, Гюльчин Ализаде (каждая 53 кг), Фируза Ибрагимова (58 кг), Эльнура Аббасова (63 кг), Анастасия Ибрагимли, Фидан Гусейнзаде (каждая 69 кг), Хумар Мамедова (+90 кг).

В борьбе среди мужчин-атлетов примут участие Эльмар Алыев (56 кг), Аллахъяр Абышов (62 кг), Афган Байрамов (77 кг), Джейхун Тагизаде, Кямран Исмаилов (каждый 85 кг), Ровшан Фатуллаев, Наильхан Набиев (каждый 94 кг), Азер Мамедли (+105 кг).

Отметим, что тяжелоатлеты выступят 13-17 мая в зале Академии тяжелой атлетики в поселке Шувялан.