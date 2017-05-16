Исламиада: начинаются соревнования по атлетике и тхэквондо

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" сегодня состязания будут идти по 9 видам спорта.
Как сообщает Report, будет дан старт соревнованиям по атлетике/пара-атлетике и тхэквондо, а также начнутся индивидуальные соревнования по теннису. В борьбе волейболисток пройдет заключительный матч группового этапа. В боксе определятся последние полуфиналисты.
Комплекты медалей найдут хозяев в соревнованиях по тяжелой атлетике, плаванию, стрельбе и тхэквондо.
16 мая
Атлетика
Мужчины
100 м: Кямран Аскеров, Рамиз Маликов
400 м: Ариф Аббасов, Евгений Касилов
Метание диска: Финал. Исмаил Алиев
Тройной прыжок: Назим Бабаев, Алексис Копэлло
Толкание ядра (пара-атлетика): Финал. F56 (Олохан Мусаев), F57 (Самир Набиев)
5000 м: Финал: Хайле Ибрагимов
Женщины
100 м: Зякия Гасанова, Елена Пехтерева
800 м: Анастасия Комарова
Бег с препятствиями на 400 м : Лидия Салихова
Метание молота: Финал. Ханна Скидан
Тройной прыжок: Финал. Екатерина Сарыева
100 м (пара-атлетика): T12 (Елена Чебану, Ирада Алиева)
Бакинский Олимпийский Стадион
Бокс
1/4 финала
52 кг. Месуд Юсифзаде - Аброржон Кадиров (Узбекистан)
64 кг. Эльвин Исаев - Алийор Нуралиев (Узбекистан)
75 кг. Кямран Шахсуварлы - Ихсан Эрдоган (Турция)
81 кг. Рауф Рагимов - Авейис Али Хан (Пакистан)
Бакинский Кристальный зал-2
Стрельба
Мужчины
Винтовка с трёх позиций, 50 м: Али Меджидли
Пневматический пистолет, 10 м: Руслан Лунев, Расул Мамедов, Тахир Ахмедзаде
Мужчины Круглый стенд: Фуад Гурбанлы, Нияз Агазаде, Эмин Джафаров
Женщины
Пневматический пистолет, 10 м: Назрин Аббаслы, Нигяр Насирова, Зарифа Гасымова
Бакинский стрелковый центр
Плавание
Мужчины
100 м вольный стиль: Дориан Фазекас, Николай Траров
200 м баттерфляй (дельфин): Максим Шемберев
50 м плавание на спине: Борис Кириллов
Женщины
200 м вольный стиль: Фатима Алкярамова
100 м баттерфляй (дельфин): Алсу Байрамова, Илаха Раджиева
Эстафета 4 х 100 м свободным стилем: Финал (Азербайджан, Алжир, Турции, Пакистана, Индонезия)
Центр водных видов спорта Баку
Тхэквондо
Мужчины
54 кг: 1/8 финала. Гашим Магомедов - Умар Игбал (Пакистан)
58 кг: 1/8 финала. Физам Мехтиев - Нияз Пулатов (Узбекистан)
Женщины
57 кг: 1/4 финала. Эрис Япрак - Фарсин Хамдани (Пакистан)
Бакинский Дворец спорта
Теннис
Мужчины (Индивидуально)
1/16 финала
Расул Годжаев - Фахад Аль-Саад (Саудовская Аравия)
Филипп Николич - Георгий Почау (Туркменистан)
Женщины (Индивидуально)
1/8 финала
Умайра Ашумова - Джахан Байрамова (Туркменистан)
Амина Дик - Камола Умарова (Узбекистан)
Бакинская теннисная академия
Волейбол
Мужчины
Группа В
10:00. Иран - Марокко
Очки: Иран - 6 очков (в 2 матчах), Алжир - 6 (2), Катар - 2 (3), Марокко - 0 (1), Саудовская Аравия - 0 (2)
Группа А
19:00. Палестина - Азербайджан
Очки: Турция - 6 очков (в 3 матчах), Азербайджан - 5 (2), Туркменистан - 3 (2), Пакистан - 1 (2) Палестина - 0 (1)
Женщины
21:30. - Таджикистан - Кыргызстан
Очки: Азербайджан - 9 очков (в 3 матчах), Турция - 6 (3), Кыргызстан - 0 (2), Таджикистан - 0 (2)
Бакинский Кристальный зал-1
Водное поло
16:30. Индонезия - Иран
18:00. Турция - Саудовская Аравия
Очки: Турция - 6, Иран - 6, Саудовская Аравия - 3, Азербайджан - 3, Индонезия - 0.
Арена водного поло
Тяжелая атлетика
Мужчины
77 кг: Афган Байрамов
85 кг: Камран Исмайлов, Джейхун Тагизаде
94 кг: Ровшан Фатуллаев, Наильхан Набиев
Арена тяжелой атлетики
Sport DepartmentАвтор новости
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