Исламиада: начинаются соревнования по атлетике и тхэквондо

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" сегодня состязания будут идти по 9 видам спорта.

Как сообщает Report, будет дан старт соревнованиям по атлетике/пара-атлетике и тхэквондо, а также начнутся индивидуальные соревнования по теннису. В борьбе волейболисток пройдет заключительный матч группового этапа. В боксе определятся последние полуфиналисты.

Комплекты медалей найдут хозяев в соревнованиях по тяжелой атлетике, плаванию, стрельбе и тхэквондо.

16 мая

Атлетика

Мужчины

100 м: Кямран Аскеров, Рамиз Маликов

400 м: Ариф Аббасов, Евгений Касилов

Метание диска: Финал. Исмаил Алиев

Тройной прыжок: Назим Бабаев, Алексис Копэлло

Толкание ядра (пара-атлетика): Финал. F56 (Олохан Мусаев), F57 (Самир Набиев)

5000 м: Финал: Хайле Ибрагимов

Женщины

100 м: Зякия Гасанова, Елена Пехтерева

800 м: Анастасия Комарова

Бег с препятствиями на 400 м : Лидия Салихова

Метание молота: Финал. Ханна Скидан

Тройной прыжок: Финал. Екатерина Сарыева

100 м (пара-атлетика): T12 (Елена Чебану, Ирада Алиева)

Бакинский Олимпийский Стадион

Бокс

1/4 финала

52 кг. Месуд Юсифзаде - Аброржон Кадиров (Узбекистан)

64 кг. Эльвин Исаев - Алийор Нуралиев (Узбекистан)

75 кг. Кямран Шахсуварлы - Ихсан Эрдоган (Турция)

81 кг. Рауф Рагимов - Авейис Али Хан (Пакистан)

Бакинский Кристальный зал-2

Стрельба

Мужчины

Винтовка с трёх позиций, 50 м: Али Меджидли

Пневматический пистолет, 10 м: Руслан Лунев, Расул Мамедов, Тахир Ахмедзаде

Мужчины Круглый стенд: Фуад Гурбанлы, Нияз Агазаде, Эмин Джафаров

Женщины

Пневматический пистолет, 10 м: Назрин Аббаслы, Нигяр Насирова, Зарифа Гасымова

Бакинский стрелковый центр

Плавание

Мужчины

100 м вольный стиль: Дориан Фазекас, Николай Траров

200 м баттерфляй (дельфин): Максим Шемберев

50 м плавание на спине: Борис Кириллов

Женщины

200 м вольный стиль: Фатима Алкярамова

100 м баттерфляй (дельфин): Алсу Байрамова, Илаха Раджиева

Эстафета 4 х 100 м свободным стилем: Финал (Азербайджан, Алжир, Турции, Пакистана, Индонезия)

Центр водных видов спорта Баку

Тхэквондо

Мужчины

54 кг: 1/8 финала. Гашим Магомедов - Умар Игбал (Пакистан)

58 кг: 1/8 финала. Физам Мехтиев - Нияз Пулатов (Узбекистан)

Женщины

57 кг: 1/4 финала. Эрис Япрак - Фарсин Хамдани (Пакистан)

Бакинский Дворец спорта

Теннис

Мужчины (Индивидуально)

1/16 финала

Расул Годжаев - Фахад Аль-Саад (Саудовская Аравия)

Филипп Николич - Георгий Почау (Туркменистан)

Женщины (Индивидуально)

1/8 финала

Умайра Ашумова - Джахан Байрамова (Туркменистан)

Амина Дик - Камола Умарова (Узбекистан)

Бакинская теннисная академия

Волейбол

Мужчины

Группа В

10:00. Иран - Марокко

Очки: Иран - 6 очков (в 2 матчах), Алжир - 6 (2), Катар - 2 (3), Марокко - 0 (1), Саудовская Аравия - 0 (2)

Группа А

19:00. Палестина - Азербайджан

Очки: Турция - 6 очков (в 3 матчах), Азербайджан - 5 (2), Туркменистан - 3 (2), Пакистан - 1 (2) Палестина - 0 (1)

Женщины

21:30. - Таджикистан - Кыргызстан

Очки: Азербайджан - 9 очков (в 3 матчах), Турция - 6 (3), Кыргызстан - 0 (2), Таджикистан - 0 (2)

Бакинский Кристальный зал-1

Водное поло

16:30. Индонезия - Иран

18:00. Турция - Саудовская Аравия

Очки: Турция - 6, Иран - 6, Саудовская Аравия - 3, Азербайджан - 3, Индонезия - 0.

Арена водного поло

Тяжелая атлетика

Мужчины

77 кг: Афган Байрамов

85 кг: Камран Исмайлов, Джейхун Тагизаде

94 кг: Ровшан Фатуллаев, Наильхан Набиев

Арена тяжелой атлетики