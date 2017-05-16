 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Исламиада: начинаются соревнования по атлетике и тхэквондо

    В боксе определятся последние полуфиналисты

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ На  IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" сегодня состязания будут идти по 9 видам спорта.

    Как сообщает Report, будет дан старт соревнованиям по атлетике/пара-атлетике и тхэквондо, а также начнутся индивидуальные соревнования по теннису. В борьбе волейболисток пройдет заключительный матч группового этапа. В боксе определятся последние полуфиналисты.

    Комплекты медалей найдут хозяев в соревнованиях по тяжелой атлетике, плаванию, стрельбе и тхэквондо.

    16 мая

    Атлетика

    Мужчины

    100 м: Кямран Аскеров,  Рамиз Маликов

    400 м: Ариф Аббасов, Евгений Касилов

    Метание диска: Финал. Исмаил Алиев

    Тройной прыжок: Назим Бабаев, Алексис Копэлло

    Толкание ядра (пара-атлетика): Финал. F56 (Олохан Мусаев), F57 (Самир Набиев)

    5000 м: Финал: Хайле Ибрагимов

    Женщины

    100 м: Зякия Гасанова, Елена Пехтерева

    800 м: Анастасия Комарова

    Бег с препятствиями на 400 м : Лидия Салихова

    Метание молота: Финал. Ханна Скидан

    Тройной прыжок: Финал. Екатерина Сарыева

    100 м (пара-атлетика): T12 (Елена Чебану, Ирада Алиева)

    Бакинский Олимпийский Стадион

    Бокс

    1/4 финала

    52 кг. Месуд Юсифзаде - Аброржон Кадиров (Узбекистан)

    64 кг. Эльвин Исаев - Алийор Нуралиев (Узбекистан)

    75 кг. Кямран Шахсуварлы - Ихсан Эрдоган (Турция)

    81 кг. Рауф Рагимов - Авейис Али Хан (Пакистан)

    Бакинский Кристальный зал-2 

    Стрельба

    Мужчины

    Винтовка с трёх позиций, 50 м: Али Меджидли

    Пневматический пистолет, 10 м: Руслан Лунев, Расул Мамедов, Тахир Ахмедзаде

    Мужчины Круглый стенд: Фуад Гурбанлы, Нияз Агазаде, Эмин Джафаров

    Женщины

    Пневматический пистолет, 10 м: Назрин Аббаслы, Нигяр Насирова, Зарифа Гасымова

    Бакинский стрелковый центр

    Плавание

    Мужчины

    100 м вольный стиль:  Дориан Фазекас, Николай Траров

    200 м баттерфляй (дельфин): Максим Шемберев

    50 м плавание на спине: Борис Кириллов

    Женщины

    200 м вольный стиль: Фатима Алкярамова

    100 м баттерфляй (дельфин): Алсу Байрамова, Илаха Раджиева

    Эстафета 4 х 100 м свободным стилем: Финал (Азербайджан, Алжир, Турции, Пакистана, Индонезия)

    Центр водных видов спорта Баку

    Тхэквондо

    Мужчины

    54 кг: 1/8 финала. Гашим Магомедов - Умар Игбал (Пакистан) 

    58 кг: 1/8 финала. Физам Мехтиев  -  Нияз Пулатов (Узбекистан)

    Женщины

    57 кг: 1/4 финала. Эрис Япрак - Фарсин Хамдани (Пакистан)

    Бакинский Дворец спорта

    Теннис

    Мужчины (Индивидуально)

    1/16 финала

    Расул Годжаев - Фахад Аль-Саад (Саудовская Аравия)

    Филипп Николич - Георгий Почау (Туркменистан)

    Женщины (Индивидуально)

    1/8 финала

    Умайра Ашумова - Джахан Байрамова (Туркменистан)

    Амина Дик - Камола Умарова (Узбекистан)

    Бакинская теннисная академия

    Волейбол

    Мужчины

    Группа В

    10:00. Иран - Марокко

    Очки: Иран - 6 очков (в 2 матчах), Алжир - 6 (2), Катар - 2 (3),  Марокко - 0 (1), Саудовская Аравия - 0 (2)

    Группа А

    19:00. Палестина - Азербайджан

    Очки: Турция - 6 очков (в 3 матчах), Азербайджан - 5 (2), Туркменистан - 3 (2), Пакистан - 1 (2) Палестина - 0 (1)

    Женщины

    21:30. - Таджикистан - Кыргызстан

    Очки: Азербайджан - 9 очков (в 3 матчах), Турция - 6 (3), Кыргызстан - 0 (2), Таджикистан  - 0 (2)

    Бакинский Кристальный зал-1

    Водное поло

    16:30. Индонезия - Иран

    18:00. Турция - Саудовская Аравия

    Очки: Турция - 6, Иран - 6, Саудовская Аравия - 3, Азербайджан - 3, Индонезия - 0.

    Арена водного поло

    Тяжелая атлетика

    Мужчины

    77 кг: Афган Байрамов

    85 кг: Камран Исмайлов, Джейхун Тагизаде

    94 кг: Ровшан Фатуллаев, Наильхан Набиев

    Арена тяжелой атлетики 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi