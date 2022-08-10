Исламиада: На встрече Гаджи Алиева с иранским борцом произошел инцидент

На первой встрече азербайджанского борца вольного стиля Гаджи Алиева на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье произошел инцидент.

На первой встрече азербайджанского борца вольного стиля Гаджи Алиева на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье произошел инцидент.

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, трехкратный чемпион мира и Европы столкнулся с судейской несправедливостью на встрече с иранским борцом Муртезой Хассаном Али в 1/4 финала.

Главный судья встречи в двух эпизодах не засчитал приемы Гаджиева. К тому же между двумя борцами возникла напряженность. Несмотря на протесты спортсмена и тренера сборной Зелимхана Гусейнова, решение осталось неизменным.

Вопреки несправедливости, титулованный борец смог переломить счет встречи и вырваться вперед со счетом 7:4. На этот раз протест иранской стороны также не дал эффекта. Добавивший одно очко в актив Алиев стал победителем встречи со счетом 8:4 и получил путевку в полуфинал.