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Исламиада: Еще два азербайджанских каратиста вышли в финал

Исламиада: Еще два азербайджанских каратиста вышли в финал Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая вышла в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.
Индивидуальные
18 августа 2022 г. 17:40
Исламиада: Еще два азербайджанских каратиста вышли в финал

Еще два азербайджанских каратиста вышли в финал на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, Панах Абдуллаев (до 84 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг) выходом в финал обеспечили себе как минимум серебряную медаль.

Выступающие в командной кате Исмаил Гулиев, Турал Балджанлы и Ровшан Алиев поборются за бронзовые медали.

16:57

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая вышла в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, спортсменка, выступающая в весовой категории до 68 кг, получив путевку в финал, обеспечила себе как минимум серебряную медаль.

Напомним, что И.Зарецкая стала победительницей IV Игр исламской солидарности, прошедших в Баку в 2017 году.

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Версия на английском языке Islamic Games: Two Azerbaijani karate fighters reach final
Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycanın daha iki karateçisi finala yüksəlib

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