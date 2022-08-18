Исламиада: Еще два азербайджанских каратиста вышли в финал

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая вышла в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.

Еще два азербайджанских каратиста вышли в финал на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье.



Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, Панах Абдуллаев (до 84 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг) выходом в финал обеспечили себе как минимум серебряную медаль.



Выступающие в командной кате Исмаил Гулиев, Турал Балджанлы и Ровшан Алиев поборются за бронзовые медали.

16:57

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая вышла в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, спортсменка, выступающая в весовой категории до 68 кг, получив путевку в финал, обеспечила себе как минимум серебряную медаль.

Напомним, что И.Зарецкая стала победительницей IV Игр исламской солидарности, прошедших в Баку в 2017 году.