Исламиада: Еще один боксер вышел в полуфинал

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на IV Играх исламской солидарности "Баку-2017" Рауф Рагимов вышел в полуфинал.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 81 кг Рауф Рагимов, отстранил от борьбы в 1/4 финала пакистанца Авейса Али Хана. Он, как минимум, обеспечил себе бронзовую медаль.

***12:38

Представитель Азербайджана на IV Играх исламской солидарности "Баку-2017" Эльвин Исаев завершил соревнования.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 64 кг Э. Исаев в 1/4 финала уступил представителю Узбекистана Алийору Нуралиеву.

Э. Исаев стал вторым азербайджанским боксером, выбывшим из борьбы после Руфата Гусейнова, выступающего в весовой категории 49 кг.