Исламиада: Двое азербайджанских тхэквондистов вышли в полуфинал

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" стартовали встречи последнего дня состязаний по тхэквондо.

Как сообщает Report, азербайджанские тхэквондисты участвовали в сорвенованиях спортсменов четырех из пяти весовых категорий.

Олимпийский чемпион среди юниоров Саид Гулиев (74 кг) и единственная спортсменка на даянге Дарья Шкурко приостановили борьбу, проиграв в первой же встрече. А Магомед Мамедов (63 кг) и Рамин Азизов (87 кг) вышли в полуфинал.

Tхэквондо

Мужчины

63 кг

1/2 финала. Магомед Мамедов – Алимжан Серикбаев (Казахстан)

1/4 финала. Магомед Мамедов – Омар Хажжами (Индонезия) - 26:10

1/8 финала. Магомед Мамедов – Ибрагим Зарман (Индонезия) - 9:2

74 кг

1/4 финала. Саид Гулиев – Тош ван Дийк (Суринам) - 19:17

87 кг

1/2 финала. Рамин Азизов – Сердар Юксель (Турция)

1/4 финала. Рамин Азизов – Анас Садек (Иордания) - 27:8

Женщины

62 кг

1/4 финала. Дарья Шкурко – Сукайна аль-Ауни (Марокко) - 8:10

"Бакинский спортивный зал" ("Bakı İdman Zalı")

Отметим, что полуфинал и финал предстоящих в Бакинском дворце спорта соревнований по тхэквондо начнется в 18:00.