Исламиада: Двое азербайджанских тхэквондистов вышли в полуфинал

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" стартовали встречи последнего дня состязаний по тхэквондо.
Как сообщает Report, азербайджанские тхэквондисты участвовали в сорвенованиях спортсменов четырех из пяти весовых категорий.
Олимпийский чемпион среди юниоров Саид Гулиев (74 кг) и единственная спортсменка на даянге Дарья Шкурко приостановили борьбу, проиграв в первой же встрече. А Магомед Мамедов (63 кг) и Рамин Азизов (87 кг) вышли в полуфинал.
Tхэквондо
Мужчины
63 кг
1/2 финала. Магомед Мамедов – Алимжан Серикбаев (Казахстан)
1/4 финала. Магомед Мамедов – Омар Хажжами (Индонезия) - 26:10
1/8 финала. Магомед Мамедов – Ибрагим Зарман (Индонезия) - 9:2
74 кг
1/4 финала. Саид Гулиев – Тош ван Дийк (Суринам) - 19:17
87 кг
1/2 финала. Рамин Азизов – Сердар Юксель (Турция)
1/4 финала. Рамин Азизов – Анас Садек (Иордания) - 27:8
Женщины
62 кг
1/4 финала. Дарья Шкурко – Сукайна аль-Ауни (Марокко) - 8:10
"Бакинский спортивный зал" ("Bakı İdman Zalı")
Отметим, что полуфинал и финал предстоящих в Бакинском дворце спорта соревнований по тхэквондо начнется в 18:00.
Sport DepartmentАвтор новости
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