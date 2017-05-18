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    Исламиада: Двое азербайджанских тхэквондистов вышли в полуфинал

    Олимпийский чемпион проиграл на первой встрече

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" стартовали встречи последнего дня состязаний по тхэквондо.

    Как сообщает Report, азербайджанские тхэквондисты участвовали в сорвенованиях спортсменов четырех из пяти весовых категорий.

    Олимпийский чемпион среди юниоров Саид Гулиев (74 кг) и единственная спортсменка на даянге Дарья Шкурко приостановили борьбу, проиграв в первой же встрече. А Магомед Мамедов (63 кг) и Рамин Азизов (87 кг) вышли в полуфинал.

    Tхэквондо

    Мужчины

    63 кг

    1/2 финала. Магомед Мамедов – Алимжан Серикбаев (Казахстан)

    1/4 финала. Магомед Мамедов – Омар Хажжами (Индонезия) - 26:10

    1/8 финала. Магомед Мамедов – Ибрагим Зарман (Индонезия) - 9:2

    74 кг

    1/4 финала. Саид Гулиев – Тош ван Дийк (Суринам) - 19:17

    87 кг

    1/2 финала. Рамин Азизов – Сердар Юксель (Турция)

    1/4 финала. Рамин Азизов – Анас Садек (Иордания) - 27:8

    Женщины

    62 кг

    1/4 финала. Дарья Шкурко – Сукайна аль-Ауни (Марокко) - 8:10

    "Бакинский спортивный зал" ("Bakı İdman Zalı")

    Отметим, что полуфинал и финал предстоящих в Бакинском дворце спорта соревнований по тхэквондо начнется в 18:00. 

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