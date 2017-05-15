Исламиада: Азербайджанский пловец завоевал очередную золотую медаль

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Представляющий нашу страну на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" азербайджанский пловец Максим Шемберев завоевал очередную золотую медаль.

Как сообщает Report, он стал победителем в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 400 м.

М.Шемберев достиг финиша за 4 минуты 16,56 секунды. Серебряная медаль досталась турку Батухану Хакану (4 минуты 24,32 секунды), а бронзовая - индонезийцу Афлаху Правире (4 минуты 24,93 секунды).

Отметим, что Максим Шемберев также стал чемпионом в соревнованиях по плаванию вольным стилем на дистанции 1500 метров.