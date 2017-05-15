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    Исламиада: Азербайджанский пловец завоевал очередную золотую медаль

    ​На этот раз Максим Шемберев стал чемпионом в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 400 м

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Представляющий нашу страну на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" азербайджанский пловец Максим Шемберев завоевал очередную золотую медаль.

    Как сообщает Report, он стал победителем в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 400 м.

    М.Шемберев достиг финиша за 4 минуты 16,56 секунды. Серебряная медаль досталась турку Батухану Хакану (4 минуты 24,32 секунды), а бронзовая - индонезийцу Афлаху Правире (4 минуты 24,93 секунды).

    Отметим, что Максим Шемберев также стал чемпионом в соревнованиях по плаванию вольным стилем на дистанции 1500 метров. 

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