Исламиада: Азербайджанский пловец в четвертый раз завоевал золотую медаль - ДОПОЛНЕНО

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" Максим Шемберев завоевал четвертую золотую медаль.

Как сообщает Report, в заплыве на дистанции 800 метров Шемберев достиг финиша за 7 минут 54,34 секунды.

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" Максим Шемберев завоевал очередную золотую медаль.

Как сообщает Report, в плавании (200 м) в стиле баттерфляй (дельфин) на дистанции 400 метров Шемберев первым достиг финиша за 1 минуту 57,72 секунды. Серебряная и бронзовая медали соответственно достались туркам Каану Озджану (1 минута 59,80 секунды) и Самету Алкану (2 минуты 0,92 секунды).

Отметим, что это – третья золотая медаль Максима Шемберева на Исламиаде.