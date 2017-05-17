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    Исламиада: азербайджанский параатлет завоевал еще одну золотую медаль

    31-летний спортсмен на этот раз отличился в метании диска

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на IV Играх исламской солидарности "Баку-2017" в параатлетике Самир Набиев завоевал еще одну золотую медаль.

    Как сообщает Report, 31-летний спортсмен в категории F57 по метанию диска достиг результата 45,17 м.

    Серебро досталось представителю Иордании Амер Абдельазизу, достигшему результата 42,08 м, бронзовую медаль с результатом 41,43 м завоевал египтянин Метава Абуэльхир.

    Отметим, что Самир Набиев вчера на соревнованиях по метанию ядра также завоевал золотую медаль.

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