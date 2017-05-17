Исламиада: азербайджанский параатлет завоевал еще одну золотую медаль

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на IV Играх исламской солидарности "Баку-2017" в параатлетике Самир Набиев завоевал еще одну золотую медаль.

Как сообщает Report, 31-летний спортсмен в категории F57 по метанию диска достиг результата 45,17 м.

Серебро досталось представителю Иордании Амер Абдельазизу, достигшему результата 42,08 м, бронзовую медаль с результатом 41,43 м завоевал египтянин Метава Абуэльхир.

Отметим, что Самир Набиев вчера на соревнованиях по метанию ядра также завоевал золотую медаль.