Исламиада: Еще два азербайджанских гимнаста завоевали медали - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Представляющая нашу страну на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" гимнастка Марина Некрасова стала обладательницей серебряной медали.

Как сообщает Report, в прыжках через опору М.Некрасова набрала 13,700 очков. Обладательницей золотой медали стала Оксана Чусовитина (14,250 очков, Узбекистан), а бронзовой - Рифда Ирфаналутфи (13,025 очков, Индонезия).

***13:44

Представляющий Азербайджан на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" гимнаст Тимур Байрамов завоевал бронзовую медаль.

Как сообщает Report, в финальных соревнованиях по упражнениям на параллельных брусьях Т.Байрамов завоевал 13,100 очков.

Турок Ферхат Арыджан стал золотым призером (14,900 очков), а алжирец Хиллал Метиджи – серебряным призером (13,500 очков).

***13:15

На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев завоевал золотую медаль.

Как сообщает Report, в финале соревнований по вольным упражнениям Агарзаев занял первое место (14,400 очков).

Алжирец Ахмет Анис Маудж стал серебряным (13,350 очков), а турок Ахмет Ондер бронзовым призером (13,100 очков) соревнований по спортивной гимнастике.