Исламиада: Дуэт азербайджанских стрелков завоевал золотую медаль

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" сборная Азербайджана завоевала еще одно золото в стрелковом виде спорта.

Как сообщает Report, на этот раз по траншейному стенду в смешанном командном разряде дуэт Айдан Джамалова - Али Гусейнли поднялся на высшую ступень почетного пьедестала.

Они заняли 1-ое место, набрав 43 очка. Турецкий дуэт Нихан Гюрер - Огузхан Тузун завоевал серебро, набрав 42 очка, а представители Катара дуэт Халуд Хассан аль-Халаф - Мухаммед Хежаим завоевал бронзу.