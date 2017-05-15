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    Исламиада: Дуэт азербайджанских стрелков завоевал золотую медаль

    Айдан Джамалова и Али Гусейнли поднялись на высшую ступень почетного пьедестала

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" сборная Азербайджана завоевала еще одно золото в стрелковом виде спорта.

    Как сообщает Report, на этот раз по траншейному стенду в смешанном командном разряде дуэт Айдан Джамалова - Али Гусейнли поднялся на высшую ступень почетного пьедестала.

    Они заняли 1-ое место, набрав 43 очка. Турецкий дуэт Нихан Гюрер - Огузхан Тузун завоевал серебро, набрав 42 очка, а представители Катара дуэт Халуд Хассан аль-Халаф - Мухаммед Хежаим завоевал бронзу.

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