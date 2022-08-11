Исламиада: Еще один азербайджанский борец завоевал медаль

Азербайджанский борец вольного стиля Аскер Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.
Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, выступающий в весовой категории до 70 кг спортсмен победил со счетом 3:0 Джамшида Шарифова из Таджикистана в матче за 3-е место.
19:20
Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов вышел в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.
Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, выступающий в весовой категории до 61 кг спортсмен в решающем поединке встретился с Джахангирмирзой Турабовым из Узбекистана.
Базарганов довольствовался серебряной медалью.