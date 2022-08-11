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Исламиада: Еще один азербайджанский борец завоевал медаль

Исламиада: Еще один азербайджанский борец завоевал медаль Азербайджанский борец вольного стиля Аскер Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.
Индивидуальные
11 августа 2022 г. 20:05
Исламиада: Еще один азербайджанский борец завоевал медаль

Азербайджанский борец вольного стиля Аскер Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, выступающий в весовой категории до 70 кг спортсмен победил со счетом 3:0 Джамшида Шарифова из Таджикистана в матче за 3-е место.

19:20

Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов вышел в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, выступающий в весовой категории до 61 кг спортсмен в решающем поединке встретился с Джахангирмирзой Турабовым из Узбекистана.

Базарганов довольствовался серебряной медалью.

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycanın daha bir güləşçisi bürünc medal əldə edib
Версия на английском языке Azerbaijani wrestlers claim two more medals at Islamic Games

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