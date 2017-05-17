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    Исламиада: Азербайджанский боксер завоевал бронзовую медаль

    Тайфур Алиев проиграл в полуфинале

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Стартовал полуфинальный этап по боксу в рамках IV Игр исламской солидарности "Баку 2017". Как передает Report, из 7 представителей Азербайджана первым на ринг вышел Тайфур Алиев.

    Выступающий в весовой категории 56 кг Алиев встретился с узбеком Абдулхаем Шарахматовым. В завершении встречи по единогласному мнению судей Шарахматов был признан победителем. Азербайджанский боксер завершил Исламиаду с бронзовой медалью.

    Бокс

    56 кг. Тайфур Алиев – Абдулхай Шарахматов (Узбекистан) - 0:5

    60 кг. Джавид Челебиев – Султан Заурбек (Казахстан)

    69 кг. Тамерлан Абдуллаев – Илья Очкин (Казахстан)

    75 кг. Кямран Шахсуварли – Юннес Гарруми (Марокко)

    81 кг. Рауф Рагимов – Абделрахман Абделгаввад (Египет)

    91 кг. Теймур Мамедов – Ала Элдин Гуссун (Сирия)

    +91 кг. Мухаммедрасул Меджидов – Хуссейн Яшайш (Иордания)

    Бакинский кристальный зал-2

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