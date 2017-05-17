Исламиада: Азербайджанский боксер завоевал бронзовую медаль

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Стартовал полуфинальный этап по боксу в рамках IV Игр исламской солидарности "Баку 2017". Как передает Report, из 7 представителей Азербайджана первым на ринг вышел Тайфур Алиев.
Выступающий в весовой категории 56 кг Алиев встретился с узбеком Абдулхаем Шарахматовым. В завершении встречи по единогласному мнению судей Шарахматов был признан победителем. Азербайджанский боксер завершил Исламиаду с бронзовой медалью.
Бокс
56 кг. Тайфур Алиев – Абдулхай Шарахматов (Узбекистан) - 0:5
60 кг. Джавид Челебиев – Султан Заурбек (Казахстан)
69 кг. Тамерлан Абдуллаев – Илья Очкин (Казахстан)
75 кг. Кямран Шахсуварли – Юннес Гарруми (Марокко)
81 кг. Рауф Рагимов – Абделрахман Абделгаввад (Египет)
91 кг. Теймур Мамедов – Ала Элдин Гуссун (Сирия)
+91 кг. Мухаммедрасул Меджидов – Хуссейн Яшайш (Иордания)
Бакинский кристальный зал-2
Sport DepartmentАвтор новости
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