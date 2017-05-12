Исламиада: Азербайджанский боксер Мухаммедрасул Меджидов начал борьбу с победы

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский боксер Мухаммедрасул Меджидов провел первую встречу на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017".

Как передает Report, соперником двукратного чемпиона мира в весовой категории 91+ кг в классификационном этапе стал казах Нурлан Сапарбай. Встреча прошла в условиях превосходства Меджидова. Во втором раунде он смог отправить соперника в нокдаун. По завершении третьего раунда единогласным решением судей победителем был назван 31-летний спортсмен.

Отметим, что соперником прошедшего в 1/4 финала Мухаммедрасула Меджидова станет египтянин Уосри Хафез. Встреча состоится 15 мая.