Исламиада: Азербайджанские спортсмены выступят в 10 видах спорта

Стартовал 9-й день V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье.

Стартовал 9-й день V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье.

Как сообщает Report, сегодня азербайджанские представители выступят в 10 видах спорта.

Азербайджанские спортсмены померятся силами в тяжелой атлетике, борьбе (греко-римская и женская), гандболе, баскетболе, художественной гимнастике, аэробной гимнастике, пара-стрельбе из лука (женщины), велоспорте, плавании.

Отметим, что по итогам первых 8 дней Азербайджан завоевал 7 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. В медальном зачете страна занимает пятое место после Турции, Ирана, Узбекистана и Казахстана.