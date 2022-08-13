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Исламиада: Азербайджанские спортсмены выступят в 10 видах спорта

Исламиада: Азербайджанские спортсмены выступят в 10 видах спорта Стартовал 9-й день V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье.
Индивидуальные
13 августа 2022 г. 09:35
Исламиада: Азербайджанские спортсмены выступят в 10 видах спорта

Стартовал 9-й день V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье.

Как сообщает Report, сегодня азербайджанские представители выступят в 10 видах спорта.

Азербайджанские спортсмены померятся силами в тяжелой атлетике, борьбе (греко-римская и женская), гандболе, баскетболе, художественной гимнастике, аэробной гимнастике, пара-стрельбе из лука (женщины), велоспорте, плавании.

Отметим, что по итогам первых 8 дней Азербайджан завоевал 7 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. В медальном зачете страна занимает пятое место после Турции, Ирана, Узбекистана и Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycan idmançıları 10 növdə mübarizə aparacaq

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