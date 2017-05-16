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    Исламиада: Азербайджанские пловчихи стали бронзовыми призерами в вольном стиле

    Золотая медаль досталась спортсменкам из Турции, а серебряная - из Индонезии

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Представлявшая Азербайджан на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" команда пловчих завоевала бронзовую медаль.

    Как сообщает Report, в вольном стиле на дистанции 4X100 метров отличился квартет в следующем составе - Алсу Байрамова, Юлия Стысюк, Илаха Раджиева и Фатима Алкеремова.

    Они показали результат за 4 минуты 8,37 секунд. Золотая медаль досталась турецкой команде, достигшей финиша за 3 минуты 47,77 секунд, а серебряная – индонезийской команде с показателем 3 минуты 52,98 секунд. 

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