Исламиада: Азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль по прыжкам в воду

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" по прыжкам в воду сборная Азербайджана завоевала очередную медаль.

Как сообщает Report, в женских соревнованиях по прыжкам в воду с высоты 10 метров Ольга Быковская заняла самую высокую ступень почетного пьедестала. Она набрала 275,85 очков.

Обладательницей серебряной медали с 167,70 очками стала Делла Харимурти (Индонезия) и турчанка Синем Саглам (161,95 очков).

Отметим, что первую медаль по прыжкам в воду завоевал вчера представитель Азербайджана Дмитрий Сорокин.