Исламиада: Азербайджанские спортсменки по настольному теннису завоевали 2 медали - ОБНОВЛЕНО2

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Две спортсменки по настольному теннису, представляющие Азербайджан на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017", завоевали медали.

Как сообщает Report, обе медали были заработаны в индивидуальном первенстве среди женщин.

После Миао Ванг, завоевавшей бронзовую медаль, на финальный матч вышла Жинг Нинг. Она проиграла все части встречи с турчанкой Мелек Ху - 11:13, 4:11, 10:12, 4:11. Таким образом, Нинг стала серебряным призером.

Отметим, что борьбу в командных соревнованиях азербайджанские теннисисты начнут с 20 мая.

***17:03

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала первую медаль на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017".

Как сообщает Report, в индивидуальном первенстве женщин Миао Ванг стала обладательницей бронзовой медали. Она победила иранку Неду Шахсавари в матче за 3 место - 4:1 (13:11, 11:3, 8:11, 11:7, 19:17).

Отметим, что в 17:00 еще одна азербайджанская теннисистка Жинг Нинг выйдет на финальный матч. Она встретится с турчанкой Мелек Ху.

***13:23

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Спортсменки по настольному теннису, представляющие Азербайджан на IV Играх исламской солидарности, вышли в полуфинал.

Как сообщает Report, Жинг Нинг встретилась с иранкой Недой Шахсавари. В конце 22-минутной встречи Нинг, одержав победу со счетом 4:1, вышла в финал. Она проиграла только в 3-м раунде 5-ти раундовой встречи - 11:5, 12:10, 9:11, 11:4, 11:3.

В финале соперницей азербайджанской команды будет представительница Турции Мелек Ху. Ху в полуфинале победила еще одну азербайджанскую теннисистку Миао Ванг - 4:1 (11:1, 11:7, 9:11, 11:6, 14:12).

Сегодня в 16:00 Ванг встретится с Шахсавари в борьбе за 3-е место. В 17:00 Нинг встретится в финале с Ху.

Отметим, что это первый большой успех Азербайджана на престижных соревнованиях.