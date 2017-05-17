Исламиада: Азербайджанская команда пловцов завоевала бронзовую медаль

17 мая, 2017 19:27

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская команда пловцов завоевала на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" бронзовую медаль. Как сообщает Report, квартет (Юлия Стысюк, Фатима Алкеремова, Илаха Раджиева и Алсу Байрамова) в комплексной эстафете на дистанции 4X100 метров достиг финиша за 4 минуты 34,42 секунды. Обладательницей золотой медали стала турецкая команда с результатом 4 минуты 12,78 секунд, а серебро досталось индонезийцам (4 минуты 17,52 секунды).