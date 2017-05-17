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    Исламиада: Азербайджанская команда пловцов завоевала бронзовую медаль

    Первые два места достались Турции и Индонезии

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская команда пловцов завоевала на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" бронзовую медаль.

    Как сообщает Report, квартет (Юлия Стысюк, Фатима Алкеремова, Илаха Раджиева и Алсу Байрамова) в комплексной эстафете на дистанции 4X100 метров достиг финиша за 4 минуты 34,42 секунды.

    Обладательницей золотой медали стала турецкая команда с результатом 4 минуты 12,78 секунд, а серебро досталось индонезийцам (4 минуты 17,52 секунды). 

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