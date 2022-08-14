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Исламиада: Азербайджан с 43 медалями поднялся на четвертое место

Исламиада: Азербайджан с 43 медалями поднялся на четвертое место После девятого дня соревнований V Игр исламской солидарности, проходящих в турецкой Конье, количество медалей в активе Азербайджана увеличилось до 43.
Индивидуальные
14 августа 2022 г. 09:44
Исламиада: Азербайджан с 43 медалями поднялся на четвертое место

После девятого дня соревнований V Игр исламской солидарности, проходящих в турецкой Конье, количество медалей в активе Азербайджана увеличилось до 43.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, из них 13 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых.

С таким результатом Азербайджан поднялся на 4-е место в общем рейтинге стран-участниц.

На первых трех позициях по медалям находятся соответственно Турция - 169 (60 золотых, 59 серебряных, 50 бронзовых), Иран - 73 (27 золотых, 23 серебряных, 23 бронзовых) и Узбекистан - 63 (20 золотых, 17 серебряных, 26 бронзовых).

На данный момент медали завоевали 40 из 56 стран.

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycan 43 medalla 4-cü pilləyə yüksəlib

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