Исламиада: Азербайджан расположился на четвертой строчке с 89 медалями

После 12-го дня соревнований на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье число медалей в активе Азербайджана достигло 89.

После 12-го дня соревнований на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье число медалей в активе Азербайджана достигло 89.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, из них 26 медалей - золотые, 30 - серебряные, 33 - бронзовые.

Таким образом, Азербайджан сохраняет 4-ю позицию в общем рейтинге стран-участниц.

На первых трех позициях в медальном зачете расположились Турция - 303 медали (127 золотых, 97 серебряных, 79 бронзовых), Узбекистан - 140 медалей (46 золотых, 38 серебряных, 56 бронзовых) и Иран - 127 медалей (38 золотых, 41 серебряная, 48 бронзовых).