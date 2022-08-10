Исламиада: Азербайджан обеспечил себе очередную медаль

Азербайджанские спортсмены завоевали очередную медаль на V Исламских играх солидарности.

Азербайджан завоевал 5-ю медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.



Как сообщает Report, женская тхэквондистка Фарида Азизова вышла в полуфинал, чем обеспечила себя как минимум бронзовой медалью.



Спортсменка, выступающая в весовой категории до 67 кг, в 1/4 финала победила Ферузу Эргешову из Казахстана.

11:56

Азербайджанские спортсмены завоевали очередную медаль на V Исламских играх солидарности.

По словам сотрудника Report, командированного в Конью, таэквондист Патимат Абакарова (49 кг) вышла в полуфинал, победив нигерийку Фариду Сауман.

Этим она обеспечила себе как минимум бронзовую награду.

Отметим, что за первые 5 дней соревнований Азербайджан завоевал 3 медали. Анна Скидан (легкая атлетика, метание молота) завоевала золото, Алексис Копелио (легкая атлетика, тройной прыжок) - серебро, Хашим Мухаммедов (таэквондо) - бронзу. Сейчас страна занимает 9-ю строчку в медальном зачете.