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    Исламиада: Афганистан из-за материальных трудностей не сможет привезти в Баку 70 спортсменов

    Азиатская страна в Играх будет представлена 17 спортсменами

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Афганистан на проходящих в Баку IV Играх исламской солидарности будет представлен 17 спортсменами. Об этом заявил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета страны Эхсанулла Неро в своем интервью изданию "Tolo News”

    По его словам, спортсмены страны будут представлены в следующих видах спорта:  ушу (5), дзюдо (3), борьба (5), плавание (2), пара-атлетика (2).

    Э. Неро заявил, что для Исламиады была подготовлена делегация из 110 человек, однако из-за материальных трудностей участие 70 спортсменом будет невозможным.

    Отметим, что  IV Игры исламской солидарности пройдут с 12 по 22 мая. Однако 8 мая уже был дан старт соревнованиям по футболу и гандболу, а с сегодняшнего дня стартовали соревнования по волейболу.

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