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Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Индивидуальные
23 октября 2022 г. 01:35
Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Как передает Report, поединок прошел на турнире UFC в Абу-Даби и завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде.

Махачев стал вторым российским бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее этим титулом владел Хабиб Нурмагомедов, который освободил его в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Оливейра выступает в UFC с 2010 года, он владел чемпионским поясом с декабря 2021 года. Тогда в титульном поединке бразилец победил американца Дастина Порье, а затем успешно провел защиту против Гэтжи.

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