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Ислам Аббасов первым завоевал лицензию в Токио

Ислам Аббасов первым завоевал лицензию в Токио Греко-римский борец из Азербайджана Ислам Аббасов (87 кг) провел полуфинальную встречу на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия
Индивидуальные
20 марта 2021 г. 23:06
Ислам Аббасов первым завоевал лицензию в Токио
Ислам Аббасов

Греко-римский борец из Азербайджана Ислам Аббасов (87 кг) провел полуфинальную встречу на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия.

Как передает Report, на пути в финал азербайджанскому спортсмену противостоял швейцарец Рамон Бетшарт.

Одержав победу со счетом 6:1, Ислам не только вышел в финал, но и попутно завоевал лицензию на Летние олимпийские игры 2020 в Токио.

Мурад Мамедов (85 кг) в полуфинале уступил немцу Этьену Кинсингеру и утратил шансы на лицензию.

Завтра Аббасов оспорит золото с представителем Грузии Лашей Гобадзе. Мамедов же будет бороться за бронзу с победителем пары Хелари Маегисалу (Эстония) / Иван Лизатович (Хорватия).

Санан Сулейманов (77 кг) попробует свои силы в утешительном поединке, где попытается взять вверх над поляком Матеушом Вольни.

Отметим, что азербайджанские вольные борцы завоевали 4 медали на Европейском олимпийском отборочном турнире. При этом Гаджи Алиев (65 кг) и Гаджимурад Гаджиев (74 кг) выиграли серебро, получив таким образом олимпийские лицензии.

Женская сборная же Азербайджана осталась без лицензий. Тем не менее Татьяна Омельченко (62 кг) сумела завоевать бронзовую медаль.

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