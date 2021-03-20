Ислам Аббасов первым завоевал лицензию в Токио

Греко-римский борец из Азербайджана Ислам Аббасов (87 кг) провел полуфинальную встречу на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия

Греко-римский борец из Азербайджана Ислам Аббасов (87 кг) провел полуфинальную встречу на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия.

Как передает Report, на пути в финал азербайджанскому спортсмену противостоял швейцарец Рамон Бетшарт.

Одержав победу со счетом 6:1, Ислам не только вышел в финал, но и попутно завоевал лицензию на Летние олимпийские игры 2020 в Токио.

Мурад Мамедов (85 кг) в полуфинале уступил немцу Этьену Кинсингеру и утратил шансы на лицензию.

Завтра Аббасов оспорит золото с представителем Грузии Лашей Гобадзе. Мамедов же будет бороться за бронзу с победителем пары Хелари Маегисалу (Эстония) / Иван Лизатович (Хорватия).

Санан Сулейманов (77 кг) попробует свои силы в утешительном поединке, где попытается взять вверх над поляком Матеушом Вольни.

Отметим, что азербайджанские вольные борцы завоевали 4 медали на Европейском олимпийском отборочном турнире. При этом Гаджи Алиев (65 кг) и Гаджимурад Гаджиев (74 кг) выиграли серебро, получив таким образом олимпийские лицензии.

Женская сборная же Азербайджана осталась без лицензий. Тем не менее Татьяна Омельченко (62 кг) сумела завоевать бронзовую медаль.