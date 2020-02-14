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Ислам Аббасов: Из-за простой ошибки, потерял шансы в борьбе за золото

Ислам Аббасов: Из-за простой ошибки, потерял шансы в борьбе за золото

"Мои противники были очень сильны. Более того, я попал в одну из сильнейших групп".

Об этом Report сказал бронзовый медалист чемпионата Европы, борец греко-римского стиля Ислам Аббасов.

Он отметил, что перед турниром серьезно проанализировал своих оппонентов: "Все пять проведенных встреч прошли в напряженной борьбе. К сожалению, из-за одной простой ошибки, потерял шансы в борьбе за золото. Хорошо, что в дальнейшем все сложилось удачно".

Рассказывая о дальнейших планах, И.Аббасов отметил, что к концу марта его ждет лицензионный турнир: "Я готовлюсь к этому соревнованию с максимальной силой, чтобы не допустить, тех ошибок, которые совершил на чемпионате континента". 

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