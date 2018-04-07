Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор освобожден под залог в $50 тысяч - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор в пятницу предстал перед судом в Нью-Йорке за нападение на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) у спортивного комплекса "Барклис-сентер". Залог под освобождение его из-под стражи до судебного разбирательства определен в 50 тыс. долларов, сообщил портал TMZ.

Как уточняет портал, Макгрегор добровольно явился в 78-е отделение полиции в Нью-Йорке после беседы с президентом UFC Дэйном Уайтом. Из полицейского участка в здание суда ирландца доставили в наручниках. Подтверждающий это фотоснимок выложен на сайте TMZ. Бойцу разрешили не сдавать паспорт, поэтому он вправе вернуться в Ирландию.

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор предстанет перед судом за безобразную выходку. Как сообщает Report, вместе с сообщниками он напал на автобус, в котором ехали участники бойцовского турнира, в том числе российский боец Хабиб Нурмагомедов, на которого Макгрегор давно точил зуб.

Ранения получили несколько спортсменов — американские бойцы Майк Кьеза — у него рваные раны лица — и Рэй Борг, у которого поврежден глаз. Их поединки на субботнем чемпионате отменены. Травмы получила и спортсменка Роуз Намаюнас. Ремонт автобуса оценили в 8 тысяч долларов.

По одной из версий, целью Макгрегора был Хабиб Нурмагомедов. О непростых отношениях двух бойцов ходят легенды, а встретиться лицом к лицу в восьмиугольнике им не удается. Получается, Макгрегор решил не ждать официального поединка и попытался устроить уличный бой. В руководстве UFC произошедшее назвали откровенным криминалом.