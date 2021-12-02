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Ирина Зарецкая: Хочу выиграть новые чемпионские титулы

Ирина Зарецкая: Хочу выиграть новые чемпионские титулы 16:11 "Я выиграла вторую золотую медаль на чемпионате мира. После Олимпиады у нас был небольшой перерыв. Мы решили, что я буду участвовать в мундиале".
Индивидуальные
2 декабря 2021 г. 16:29
Ирина Зарецкая: Хочу выиграть новые чемпионские титулы

"Я выиграла вторую золотую медаль на чемпионате мира. После Олимпиады у нас был небольшой перерыв. Мы решили, что я буду участвовать в мундиале".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Cпортсменка считает 2021 год успешным для своей карьеры. Выступающая в весовой категории до 68 кг каратистка заявила о желании выиграть новые чемпионские титулы.

Напомним, что Ирина Зарецкая является также серебряным призером летних Олимпийских игр в Токио-2020.

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Версия на азербайджанском языке İrina Zaretska: "Yeni titullar qazanmaq istəyirəm"

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