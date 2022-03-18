Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной

Азербайджанская дзюдоистка украинского происхождения Ирина Киндзерская, завоевавшая бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 кг на летних Олимпийских играх Токио-2020, завершила свой краткосрочный визит в Баку и вернулась обратно в Украину. 31-летняя

Азербайджанская дзюдоистка украинского происхождения Ирина Киндзерская, завоевавшая бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 кг на летних Олимпийских играх Токио-2020, завершила свой краткосрочный визит в Баку и вернулась обратно в Украину. 31-летняя спортсменка приняла участие в церемонии вручения наград спортсменам, награжденным распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а 5 марта объявила о завершении карьеры.

В эксклюзивном интервью "Report" Киндзерская, будучи в Баку, не только раскрыла причины своего решения, но и рассказала о военный действиях России в Украине, о страшных событиях, с которыми она столкнулась...

- Как вы попали в Баку, эвакуировались...?

- Нет, я должна вернуться в Украину. Потому что мой отец там. У него такой возраст, что он не может покинуть страну. Вы знаете, что в Украине объявлена полная мобилизация. Мужчины в возрасте до 60 лет не могут покинуть страну. В настоящее время мой отец остается там один. Я не могу оставить его в этой ситуации. Так что это не эвакуация. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов пригласил нас в Баку на вручение ордена "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени. Мы решили, что можем приехать сюда, принять участие в мероприятии и встречах, а затем вернуться.

- Как выбрались из Украины?

- Мы поехали на машине в Польшу, пробыли там ночь, а рано утром поехали в Турцию. Я ждала 10 часов в Стамбуле. А потом прилетела в Баку. А сегодня я уже буду в Украине.

- В каком городе Украины вы сейчас живете?

- Не скажу точно в каком городе моя семья. Нам запрещено говорить об этом. Могу сказать просто, что место нашего пребывания находится на западе Украины.

- Вы писали, что ваша квартира разрушена в результате ракетной атаки.

- Когда началась война, мы жили в городе Ирпень под Киевом. Вы знаете, что военные действия шли в основном в Гостомеле. Там все разрушено. На 7-й день войны мы с мужем уехали из города. Потом мне написали, что снаряд упал возле вашего дома, под окном. Сейчас в доме нет окон. А на следующий день сказали, что в этот район прорвались танки и БТР и открыли огонь. К сожалению, я у меня нет фотографий, потому что никто не фотографирует в такие моменты. Но я знаю, что наш дом был обстрелян танком или бронетранспортером. В общем, в Ирпене у людей уже ничего не осталось. Город в огне. Нет газа, воды, света. В настоящее время там невозможно жить.

- Это была квартира или частный дом?

- Это был жилой комплекс. В Ирпене очень много таких комплексов, все они были подожжены, во дворах стояли танки.

- Как вы думаете, почему противник так поступает? Ведь на войне нельзя стрелять по гражданскому населению и объектам...

- Они думали, что за 24 часа оккупируют Украину, тем самым покажут миру, что они победили и непобедимы. Похоже, что им это не удалось. После этого они стали уничтожать все вокруг – дома, людей, беременных женщин, детей. По правилам нельзя открывать огонь при подготовке коридора для эвакуации людей. Но Россия не соблюдает эти правила. Она продолжает бомбить гражданское население. Они игнорируют какие-либо принципы и разрушают все, что им противостоит.

- Это ужасно...

- Действительно, в Украине происходит много ужасных событий. Это гораздо страшнее, чем фильмы о войне. Потому что над головой летают вертолеты, ракеты, беспилотники. Везде слышны взрывы, погибают близкие вам люди. Наш сосед был застрелен и убит, когда он шел по улице со своим сыном. Похоронили их в парке. Мой другой сосед покинул город на следующий день после меня. Они также открыли по ним огонь, когда он был в машине с женой и 6-летней дочерью. К счастью, все они живы. Люди пытаются убежать, спасти свою жизнь, не задумываясь о том, что может случиться. Когда моя подруга бежала со своей 2-летней дочерью и мужем, они тоже подверглись обстрелу.

- Ваш супруг гражданин Украины или Азербайджана?

- Несмотря на то, что он гражданин Азербайджана, у него есть разрешение на постоянное проживание в Украине. С этим документом он может переехать в Польшу. Но после приезда в Баку он не может вернуться в Украину. Потому что нет шенгенской визы.

- Его не призвали в армию?

- Мой муж проходил военную службу в Азербайджане, у него нет украинского паспорта. Его не могут призвать в армию. При желании он может участвовать в боях только в качестве добровольца.

- Вы сказали, что ваш отец находится в Украине. Где ваша мама?

- Моя мама сейчас с сестрой в Италии. Моя сестра живет там. А мама просто ездит на работу. Она остается там, потому что в настоящее время работает. Мы сами не позволили ей вернуться. Потому что в Украине происходят ужасные вещи. Мы и так все волнуемся из-за происходящего, не хотим, чтобы она тоже беспокоилась. Но она не может не волноваться, зная о том, что происходит в Украине. Как пишет украинская пресса, наша армия перешла в контрнаступление на некоторых направлениях.

- Как вы думаете, что произойдет дальше?

- Владимир Путин просто не хочет потерять лицо. Он думал, что быстро займет Украину, и весь мир будет бояться России. Но украинский народ оказывает сильное сопротивление. Мы никогда не позволим нашей стране быть порабощенной. Мужчины возвращаются к защите своей земли после эвакуации своих семей. Путин не ожидал такого сопротивления от украинского народа. Но он не может сделать и шаг назад. Думаю, будут какие-то переговоры. Людям будет разрешено уйти из горячих точек в безопасные места. Но бои будут продолжаться. Потому что основные условия противника состоят в том, чтобы мы сложили оружие и пошли на компромисс по ранее оккупированными территориями. А это невозможно, наши люди никогда не пойдут на это. Украина - наша Родина, будем сражаться до конца. Мы не нападали на них, мы были у себя дома. Это вовсе не спецоперация.

- У Украины есть военный потенциал, чтобы одержать победу над российской армией, изгнать их из страны?

- Посмотрите, мы пока защищаем свою страну, и весь мир помогает Украине. Потому что мы не убиваем других. Чего мы добьемся, если откроем огонь по гражданскому населению России? Мы против человеческой смерти. Я не политик и не генерал. Поэтому я затрудняюсь ответить. Но система работает. Россия не смогла взять под свой контроль даже наш самый маленький город. Правда, нам помогают с оружием. Но нам нужно больше. Основная проблема заключается в том, что украинское небо не закрыто. Они пока не могут нам в этом помочь. Если бы небо было закрыто, мы могли бы победить их на земле. Потому что у нас нет мощных противовоздушной обороны, чтобы отражать нападение с воздуха. Поэтому люди в местах, далеких от военных действий также находятся в опасности. Мой отец сейчас на западе Украины, но каждый день в воздухе летают разные ракеты. Никто не знает, куда они упадут. Это очень страшно.

- Вам вручили премию в Баку. А почему не получили кваратиру?

- Вы знаете, сменилось руководство Федерации дзюдо Азербайджана. Наши договоренности с предыдущим руководством остались в прошлом. Но федерация мне ничего не обещала. Они просто пытались что-то сделать. Видите ли, я не единственная, кто не получил квартиру. Другие легионеры, Ирина Зарецкая, Альфонсо Домингес, также не получили их. Я говорила с Альфонсо. Его жена беременна. Он тоже обеспокоен, потому что думает о своей семье. Этот вопрос следует задавать не спортсменам. Мы сделали, что от нас требовалось.

- Говорят, что именно из-за этого вы решили закончить свою карьеру..

- 20 лет своей жизни я посвятила спорту. Я скопила деньги и купила дом в Украине, отремонтировала его. И в один миг этот дом разрушен. У меня больше ничего нет. Азербайджан, Федерация, министр молодежи и спорта поддерживают меня. Они не хотят, чтобы я заканчивала карьеру, уходила из спорта. Есть даже такой план, что если я закончу карьеру, я буду работать тренером и развивать женское дзюдо. Когда приезжаешь в Азербайджан, чувствуешь эту поддержку. А находясь в Украине, думаешь, что ты никому не нужна.

Я встретилась с президентом Федерации Рашадом Набиевым. Он поддержал меня, сказал, что готов оказать любую помощь, независимо от того, продолжу я свою карьеру или нет. Вы знаете, что это значит для меня? Мне ведь не 15 лет, мне уже 31 год. Я должна думать о своем будущем, о своей семье. Я благодарна за такую поддержку. Я 5 лет отдала Азербайджану. Вы знаете, я сделала все возможное, чтобы выиграть все возможные медали за это время. В те времена, когда многие не верили, я думала, что в Азербайджане будет развиваться женское дзюдо. Здесь есть хорошие дзюдоисты-женщины. Я не могу принимать сейчас решения из-за того, что происходит в моей жизни. Поэтому мне нужно время.

В настоящее время я не вижу себя спортсменом. Мой тренер в осажденном Киеве. Нет тренировок, нет тестовых противников. Мой тренер знает меня лучше, чем я, он знает, как мне нужно готовиться. Было бы нехорошо по отношению к руководству федерации и к себе давать это интервью до встречи с ними. Они хорошие люди. Я также неплохо отношусь к предыдущим чиновникам федерации. Мне очень помог бывший вице-президент Садыг Садыгов. Но так получилось, что я не получила квартиру.

После того, как мы потеряли все, мне некуда было идти. Подумала, что если бы у меня был свой угол в Азербайджане, я бы приехала сюда и начала новую жизнь. Но я осталась без крова. Что можно сделать в этом случае? Мы должны начать все с нуля.

- Еще до начала войны вы были в Украине и не приезжали в Баку...

- У меня не было тестовых противников в Азербайджане. Мы тренировались, чтобы выиграть медали. Я ничего не изменила в своем собственном процессе тренировок. Каждая мелочь могла повлиять на мой результат.

- Но после Олимпиады вы не участвовали ни в каких соревнованиях. Даже в Большом шлеме, который прошел в Баку с 5 по 7 ноября 2021 года...

- Потому что после Олимпиады я отдыхала, восстанавливалась. У меня были проблемы с коленями. Я не лошадь, не машина, чтобы участвовать в соревнованиях сразу после Олимпиады. Мне нужен был отдых.

- Когда вас спросили у нового руководства АФД, они сказали, что вы находитесь в Украине, но не хотели объяснять причину, по которой вы не вернулись в Азербайджан. Но позже вы сами заявили в интервью, что обещанного жилья вам не дали...

- Те, кто меня знает, могут подтвердить, что я никогда не вру, и вам искренне говорю: после Олимпиады я оставалась в Баку до двух месяцев и не тренировалась, мы ждали встречи с президентом Ильхамом Алиевым. А в ноябре в Баку прошел Большой шлем. После завоевания олимпийской "бронзы" я не могла позволить себе проигрыш в соревнованиях, организованных в Азербайджане.

- После того, как вы объявили о завершении карьеры, руководство АФД назвало ваше решение эмоциональным. Действительно ли это было так?

- Нет, это было не эмоциональное решение. Я видела, как квартиры были предоставлены другим, и я почувствовала себя ненужной. У меня нет дома ни в Украине, ни здесь. Естественно, я объявила о завершении своей карьеры. Я поняла, что нужно думать о том, как развиваться в будущем, чем заниматься, как зарабатывать и как жить.

На встрече с нынешним президентом Федерации я сказала, что, может быть, в будущем буду скучать по дзюдо, передумаю, но именно в нынешней ситуации - в ближайшие несколько месяцев, может быть, полгода - не вижу себя в спорте. Потому что я была свидетелем таких ужасных вещей, что я эмоционально опустошена. Даже приступать к тренировкам у меня нет сил.

- Ваше решение было неожиданным еще и потому, что вы только что сменили фамилию и стали Алиевой. Предыдущее руководство Федерации заявило, что вы будете выступать с азербайджанской фамилией...

- Я давно под азербайджанской фамилией. В 2017 году после того, как я вышла замуж за азербайджанца Гамида Алиева, я сменила все документы в Украине и стала Ириной Алиевой. Но так как в спорте все знали меня как Киндзерскую, а также по своим внутренним мотивам, я выходила на соревнования под своей прежней фамилией. Завоевав медаль на Олимпиаде и достигнув поставленной цели, я решила, что смогу начать новую страницу в спорте как Алиева. Как я уже сказал, во всех моих документах в Украине сделаны изменения. Только в заграничном паспорте моя фамилия записана как Киндзерская.

- Вы были в Баку после начала войны. Как вы оцениваете материальную и моральную поддержку азербайджанцев, основываясь на том, что вы видите в Украине и здесь?

- Когда здесь узнавали, что я с Украины, везде - в такси, на рынке- каждый азербайджанец выражал мне свое сочувствие, выражал свою поддержку Украине. Я очень благодарна Азербайджану за оказанную помощь. Если бы он поддержал другую страну, Россию, то, наверное, мое сердце было бы разбито, потому что я одинаково люблю Азербайджан и Украину. Я выросла в Украине, замужем за азербайджанцем. Может быть, есть какие-то политические моменты. Однако Азербайджан оказывает Украине посильную поддержку. И это очень показательно и важно для нас.

- Где вы были во время 44-дневной Отечественной войны?

- Это очень болезненная тема. Во время запуска ракеты в Гяндже я была в Баку. Мы всей семьей поддерживали Азербайджан. Мой муж, его родственники родом из Джебраила, они были вынужденными переселенцами. То есть мы очень привязаны к Карабаху. Переживали всей семьей, делали все что могли для победы. Я всегда хотела, чтобы Карабах вернулся в Азербайджан. Но я бы никогда не подумала... Вы знаете, когда вы слышите, что где-то идет война, вы не можете видеть и понимать всю ситуацию. Но когда выходишь на улицу и видишь, как летают вертолеты, БПЛА, на улицах двигаются боевые машины, то не веришь, что в XXI веке, в современном мире, идет война. А ведь нужно только сесть за стол и поговорить. Представьте, что вы спите ночью дома, в 5 часов утра просыпаетесь от того, что в вас стреляют, бросают бомбы. Это очень страшно.

- Вы продолжите свою карьеру в дзюдо, или...

- Нет, о продолжении карьеры речь не шла…. Независимо от того, останусь я спортсменом или нет, меня поддерживали и министр молодежи и спорта, и президент федерации. Пока я здесь, они помогут мне, останусь я в спорте или просто буду здесь находиться. Хотя никто не обещал мне жилье, поддержку мне обещали. Я просто не могу принять это решение одна. В Украине остался мой отец, у меня есть муж, мне нужно посоветоваться с ним, узнать его мнение. Мы должны принять решение всей семьей. Это не должно быть только мое решение.

- То есть сейчас не самое подходящее время для принятия решения о карьере...

- Я сейчас не думаю о спорте. Каждый день я переживаю за своих родных – папу, тетю, бабушку, которая может передвигаться только с тросточкой. Я переживаю за свою подругу, которая не может выехать из Украины с маленьким детьми и с которой не могу связаться уже 3 дня. Я даже не знаю, живы они или нет. У меня так много проблем, что спорт не важен для меня сейчас. Все, что важно – это мир, моя семья и близкие. Повторюсь, меня поддержал президент федерации, министр молодежи и спорта. Я не могу сказать о них ничего плохого. Когда я была в Украине, мне казалось, что я никому не нужна. Но когда я приехала сюда, когда увидела, что меня поддерживает такое большое число людей, я изменила свое мнение. Но сейчас я не могу сказать о будущем своей карьеры.

Очень благодарна, что вы поддерживаете Украину, переживаете вместе с нами.