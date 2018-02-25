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    Ирина Киндзерска принесла бронзу сборной Азербайджана на турнире "Большого шлема"

    Сборная Азербайджана завершила турнир двумя медалями

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Дюссельдорфе завершился международный турнир по дзюдо «Большого шлема». Как сообщает Report, в соревнованиях женщин Ирина Киндзерска (+78 кг), представляющая Азербайджан, завоевала бронзовую медаль турнира.

    В решающей схватке за третье место Киндзерска одолела Ларису Черич из Боснии и Герцеговины.

    Это вторая медаль Киндзерски за последние две недели. Ранее она также взяла «бронзу» на престижном турнире в Париже.

    Таким образом, азербайджанская сборная завершила турнир в Дюссельдорфе двумя медалями.

    Накануне, в соревнованиях мужчин Рустам Оруджев (73 кг) стал вторым. 

    На турнире "Большого шлема" приняли участие более 400 дзюдоистов из 65 стран.  

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