Ирина Киндзерска принесла бронзу сборной Азербайджана на турнире "Большого шлема"

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Дюссельдорфе завершился международный турнир по дзюдо «Большого шлема». Как сообщает Report, в соревнованиях женщин Ирина Киндзерска (+78 кг), представляющая Азербайджан, завоевала бронзовую медаль турнира.

В решающей схватке за третье место Киндзерска одолела Ларису Черич из Боснии и Герцеговины.

Это вторая медаль Киндзерски за последние две недели. Ранее она также взяла «бронзу» на престижном турнире в Париже.

Таким образом, азербайджанская сборная завершила турнир в Дюссельдорфе двумя медалями.

Накануне, в соревнованиях мужчин Рустам Оруджев (73 кг) стал вторым.

На турнире "Большого шлема" приняли участие более 400 дзюдоистов из 65 стран.