Иранский тяжелоатлет установил мировой рекорд

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Иранский тяжелоатлет Сохраб Моради стал чемпионом мира в американском Анахайме в весовой категории до 94 кг, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По итогам двух упражнений иранцу удалось поднять общий вес 417 кг: 184 - рывком, 233 - толчком. Тем самым, Моради установил новые мировые рекорды в рывке и толчке. Кроме того, он превзошел свой мировой рекорд по сумме упражнений.

Второе место занял литовец Ауримас Дидзбалис, поднявший 388 кг (176+212). Бронзу завоевал еще один иранец Сидауб Мосавиджарахи - 385 кг (171+214).