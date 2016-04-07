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    Главный тренер: Верю в скорейшее воцарение справедливости и возвращение Карабаха Азербайджану

    Члены сборной Азербайджана обсудили происходящие на фронте события

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Члены сборной Азербайджана по греко-римской борьбе прокомментировали события, происходящие в последние дни на линии фронта.

    Как сообщает Report, главный тренер Джамшид Хейрабади выразил соболезнования народу Азербайджана и близким шехидов, отдавших жизнь в боях с армянами.

    Он выразил уверенность в скорейшем воцарении справедливости и возвращении Карабаха Азербайджану.

    Борец Кямран Мамедов сказал, что превосходство азербайджанской армии на фронте воодушевило всех. Он выразил соболезнования семьям и близким шехидов и пожелал им терпения: "Верю, что придет день, когда азербайджанский флаг будет развеваться в Шуше и Ханкенди".  

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