Иранские тяжелоатлетки впервые принимают участие в международном соревновании

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Женская сборная Ирана по тяжелой атлетике впервые выступает на международных соревнованиях.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), иранки выступают на стартовавшем сегодня чемпионате Азии среди юниоров 2018 года в узбекском Ургенче.

В соревнованиях принимают участие 248 тяжелоатлетов из 22 стран. Чемпионат Азии является квалификационным соревнованием к Юношеским олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в Буэнос-Айресе. Ранее из-за запрета женщины этой страны были лишены возможности принимать участие в турнирах по тяжелой атлетике.

Отметим, что чемпионат Азии продолжится до 30 апреля.