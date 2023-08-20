Иранская спортсменка завоевала в Баку лицензию на Олимпийские игры-2024

Иранская спортсменка Шерминех Чехел Амирани, занявшая пятое место в стрельбе из винтовки на расстоянии 10 метров среди женщин, получила лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Иранская спортсменка Шерминех Чехел Амирани, занявшая в Баку пятое место на 53-м чемпионате мира (ЧМ) по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров среди женщин, получила лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как передает Report, она стала первой представительницей Ирана, добившаяся такого успеха в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.

"Я испытываю огромное удовлетворение. Это был действительно замечательный опыт. Волнуюсь, не могу подобрать слова. Довольна своим выступлением. Во время соревнований я думала только об успехе. Это была моя мечта - получить лицензию в Париж", - отметила спортсменка.

Амирани не скрыла своего восхищения высоким уровнем организации и проведения чемпионата.

"Это мой первый визит в Азербайджан. Я в восторге от всего увиденного здесь. Безопасность - на высоком уровне. Мы не столкнулись ни с какими проблемами. Все было организовано на высоком уровне. Честно признаться, у меня не было достаточно времени, чтобы прогуляться по Баку, посмотреть достопримечательности. Блюда азербайджанской кухни очень вкусные. Природа здесь тоже восхитительная", - сказала Амирани.

Отметим, что впервые проводимый в Баку чемпионат мира по стрельбе является крупнейшим спортивным событием в этом виде спорта с 2018 года. В нем принимают участие до 2 000 спортсменов и представителей из более чем 100 стран мира.