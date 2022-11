Иранская спортсменка сняла платок на церемонии награждения в Тегеране

Член национальной сборной Ирана по стрельбе из лука Пармида Гасеми сняла с головы платок перед спортивными чиновниками.

Как сообщает Report, спортсменка сделала это на церемонии награждения Кубка Персидского залива в иранской столице Тегеране.

Напомним, что ранее альпинистка Эльназ Рекаби выступала с непокрытой головой на соревнованиях в столице Южной Кореи Сеуле. Аналогичным образом поступила конькобежка Нилуфар Мардани на церемонии награждения на соревнованиях в Стамбуле.