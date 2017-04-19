Иран присоединится к Играм исламской солидарности с делегацией из 280 человек

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Иран присоединится к предстоящим в Баку IV Играм исламской солидарности с делегацией из 280 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Ирана Шахрух Шахнази. По его словам, в делегацию войдут 130 спортсменов мужского и 35 - женского пола.

Иран будет представлен на Играх в таких видах спорта, как исламский волейбол, зорхана, бокс, теннис, атлетика, пара-атлетика, тяжелая атлетика, дзюдо, пара-дзюдо, спортивная гимнастика, карате, стрельба, ушу, плавание, прыжки в воду, водное поло, настольный теннис, тхэквондо, вольная борьба и греко-римская борьба.

Это самая обширная делегация соседней страны за всю историю Исламиады. На первых играх Иран со 130 спортсменами занял 4-ю строчку в общем медальном зачете, на последней Исламиаде – с 88-ю спортсменами завоевал 2-е место.

Отметим, что Игры исламской солидарности состоятся 12 - 22 мая.