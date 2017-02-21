Иордания будет представлена на IV Играх исламской солидарности в 11 видах спорта

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Иордания будет представлена в 11 видах спорта на IV Играх исламской солидарности в Баку. Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь Олимпийского комитета Иордании Нассер Маджали.

Представитель комитета сообщил, что для участия в Баку-2017 прибудет делегация в составе 70 спортсменов, которые будут состязаться в таких видах спорта, как тхэквондо, теннис, дзюдо, стрельба, плавание, карате, борьба, бокс, ушу, баскетбол (3X3) и паралимпийские игры. По словам Н. Маджали, она станет самой крупной делегацией страны за всю историю Игр исламской солидарности: "Исламиада очень важна для наших спортсменов. Мы хотим получить опыт и успешно выступить на соревнованиях. Президент Олимпийского комитета страны принц Фейсал окажет всю необходимую поддержку нашим спортсменам, чтобы они представили страну на самом высоком уровне".

Иордания завоевала 9 медалей (3 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей) на предыдущих Играх исламской солидарности.

Отметим, что 12-22 мая в Баку пройдут IV Игры исламской солидарности с участием 57 стран.